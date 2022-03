La recrudescence se poursuit

La recrudescence du nombre de cas se poursuit en Abitibi-Témiscamingue.

75 nouvelles infections ont été recensées dans les dernières heures. C'est un taux de positivité de 28%.

Beaucoup plus de gens vont désormais se faire tester en laboratoire, comme le démontrent les 348 tests réalisés dans la dernière journée.

Une 32e hospitalisation dénombrée. C'est une de plus comparativement à la veille. Trois personnes sont aux soins intensifs.

Avec la transmission rapide du virus, l'augmentation du nombre de cas et d'éclosions et l'absence d'une amélioration au niveau des décès et hospitalisations dans notre région, c'est une bonne décision qu'est d'obliger le port du masque jusqu'au 15 avril, admet Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique.