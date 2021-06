La réfection du centre-ville de Malartic prévue à la mi-juillet

Après huit ans de dur labeur, la Ville de Malartic peut enfin se réjouir. La réfection de la Route 117 au centre-ville de Malartic, soit la rue Royale, débutera à la mi-juillet.

Le contrat a été octroyé à Norascon, une firme qui respecte enfin les prix et les plans et devis.

Les travaux auraient dû être faits il y a quatre ans, mais à ce moment, aucune entreprise n'a soumissionné lors des appels d'offres. Dans les deux dernières années, des soumissions ont également été rejetées ou annulées.

Devant une gestion difficile par le ministère des Transports, le maire de Malartic, Martin Ferron, se permet d'envoyer une flèche au gouvernement.

« On va dire les vraies choses. Le ministère des Transports doit trouver une façon de raccourcir les délais. On comprend qu'il y a des appels d'offres et de l'ingénierie, mais la paperasse est d'une telle complexité que le ministre devra trouver une façon d'alléger ces appels d'offres. On ne peut pas se retrouver encore dans des situations comme on vit au centre-ville de Malartic. Certains entrepreneurs ne veulent même plus soumissionner avec le ministère des Transports. »

- Martin Ferron, maire de Malartic