La région est en sécurité, estime le ministre Dufour

Pierre Dufour juge que les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue sont en sécurité vis-à-vis le coronavirus.

Évidemment, il faut maintenir la vigilance et le respect des consignes sanitaires, mais selon le ministre régional, le confinement de quatre semaines pourrait être très bénéfique chez nous. Le ministre Dufour est cependant conscient que la situation n'est pas idéale :

« Si on regarde chez nous, on n'avait pas de cas. Les Fêtes arrivent et 18, 23 et 17 cas lors des trois dernières journées. Ça ne prend pas de temps pour que la problématique puisse engorger le système. C'est ce qu'on essaie d'éviter et c'est pour ça que ces mesures sont prises. Ce n'est pas avec 233 000 vaccins qu'on sera capable de résorber le problème. »

- Pierre Dufour, ministre régional et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs