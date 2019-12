La région sensibilisée quant à la violence faite aux femmes

Plusieurs activités se tiendront en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la campagne provinciale 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. L'objectif de la campagne et des activités est de faire réfléchir et sensibiliser la population tout en présentant des solutions pour éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes et filles.

Les organismes profitent de ce genre d'événement pour lancer quelques flèches aux différents paliers gouvernementaux.

« On n'a toujours pas suffisamment de ressources financières pour nous permettre d'engager suffisamment de ressources humaines pour répondre aux besoins. Faire des sorties publiques et faire connaitre nos services aident à envoyer un message aux gouvernements pour leur dire que nos services sont encore sous-financés. » -Renée-Maude Robin, Point d'Appui de Rouyn-Noranda

Selon la Sécurité publique du Québec et ses chiffres de 2015, l'Abitibi-Témiscamingue vient au deuxième rang parmi les régions où le taux d'infractions contre la personne dans un contexte conjugal est le plus élevé.

Vous êtes invités à arborer un ruban blanc en forme de V inversé pour défendre la cause.