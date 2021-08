La réhabilitation du lac Osisko passe par des îles flottantes

Le Collectif Territoire et le Centre technologique des résidus industriels (CTRI) ont déployé ce matin une première île flottante sur le lac Osisko de Rouyn-Noranda. Les organisations travaillent d'arrache-pied à réhabiliter ce plan d'eau situé au centre-ville d'ici le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda.

L'île flottante comprend trois types de plantes qui auront pour objectif de filtrer les contaminants. Les racines baigneront dans l'eau afin de capter l'azote et le phosphore directement depuis la sortie des émissaires pluviaux.

« Le lac est malade, il faut l'admettre. Ce qu'on veut vérifier, c'est la capacité des îles flottantes végétalisées à traiter l'eau contaminée qui favorise la prolifération des plantes envahissantes. [C'est utilisé] partout en Europe, mais ça commence à s'implanter depuis plusieurs années au Québec. On s'est demandé s'il n'y avait pas un moyen d'adapter cette technologie à l'Abitibi-Témiscamingue avec des hivers froids et un peu plus longs. »

- Sarah Lamothe, coordonnatrice au laboratoire d'écologie appliqué et biorestauration au CTRI