La relève agricole d'ici mise de l'avant dans un calendrier

Le Syndicat de la relève agricole de l'Abitibi-Témiscamingue lance son calendrier 2020. Il s'agit d'un calendrier typique qui mettra en vedette des familles d'ici tous les mois.

Le Syndicat estime mettre l'accent sur la relève agricole notamment en racontant leurs histoires.

« L'agriculture, c'est vraiment important pour l'occupation du territoire et dans notre grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. On veut montrer qu'il y a de la relève agricole sur le territoire. Il y a de jeunes entrepreneurs et des entreprises dynamiques et diversifiées dans la région. On espère rejoindre la population régionale, quelqu'un qui veut en apprendre plus sur l'agriculture. »

-Meghan Jarry, présidente du Syndicat de la relève agricole de l'Abitibi-Témiscamingue