La réorganisation temporaire pourrait s'étirer

La réorganisation temporaire des employés du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue pourrait être prolongée.

Demain, les services vont reprendre en ruralité, mais le reste des services délestés devrait en principe prendre fin le 12 mars. Toutefois, selon le Syndicat interprofessionnel en soins de santé régional de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), il y aurait certaines discussions à l'heure actuelle concernant une deuxième réorganisation temporaire.

« De façon officielle, ça doit se terminer le 12 mars. L'employeur devait nous annoncer au 12 janvier si le délestage se poursuivait ou non. On a eu comme réponse que ça prendrait fin. Malheureusement, il y a des discussions en ce moment comme quoi il y aurait probablement des délestages dans d'autres services comme les blocs opératoires et les soins à domicile. On a des inquiétudes à savoir comment on va être capable de donner tous les services à la population. »

- Jean-Sébastien Blais, président par intérim du FIQ-SISSAT