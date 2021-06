La résilience de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Tourisme Abitibi-Témiscamingue tourne la page sur la dernière année. Ça n'a pas été évident avec une pandémie majeure et des restrictions de voyage.

Les entreprises ont dû s'adapter, modifier l'offre de services et être proactives en matière de salubrité. Et la relance se fera sous le signe de la prudence et de la sécurité.

« Ce fut une année difficile, mais en même temps, qui amène des lueurs d'espoir. Malgré le confinement que nous avons vécu, plusieurs entreprises touristiques ont ouvert leurs portes. Deux des trois festivals qui se sont déroulés dans tout le Québec sont survenus en Abitibi-Témiscamingue. Je dois saluer bien bas les organisateurs. » - Émilien Larochelle, président du conseil d'administration de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Par ailleurs, le conseil d'administration pour la prochaine année est en place. Émilien Larochelle est de nouveau le président.

Émilie Villeneuve est la vice-présidente et Norman Laflamme est secrétaire-trésorier. Il y a aussi quatre administrateurs et deux postes à combler.