La révision du PDZA de la MRC de Témiscamingue publiée

La MRC de Témiscamingue (MRCT) lance la révision de son plan de développement de la zone agricole (PDZA) 2021-2025.

L'objectif est non seulement de mettre à jour le portrait, mais aussi de munir la municipalité d'un plan d'action pour les cinq prochaines années.

Il comporte sept grands axes d'intervention, soit l'accès au marché, la connaissance, l'investissement, la mise en oeuvre, la signature, le pôle innovent et l'attractivité.

- Hannatou Tankary, agente de développement en agriculture et agroalimentaire à la MRCT

« L'un des objectifs est de travailler en concertation avec les acteurs du milieu pour favoriser l'accès à une infrastructure d'abattage permanente, tout en assurant une mobilisation régionale. Aussi, c'est de recruter un agent de développement socioéconomique afin de faciliter l'investissement au Témiscamingue et d'assurer la présence de la première et deuxième transformation des matières premières. »

Capture d'écran - Claire Bolduc, préfète, s'est adressée aux médias lors de la publication du nouveau PDZA.

« C'est un PDZA ambitieux et pourtant à la portée de ce qu'on est capable de faire au Témiscamingue. C'est un plan de développement de la zone agricole qui se colle aux autres planifications et préoccupations de notre territoire, notamment en matière de milieu de vie de qualité, de service de proximité et de proximité des services. »

- Claire Bolduc, préfète de la MRCT