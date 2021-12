La saison des Huskies et des Foreurs aussi suspendue

Tout comme les Forestiers, les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda profiteront d'une plus longue période des Fêtes.

Au lieu de disputer des matchs à huis clos, la LHJMQ interrompt son calendrier jusqu'au 7 janvier.

« Sans aucun doute, c'était la seule décision à prendre. L'argent vient en deuxième, loin derrière la santé. C'est un facteur, mais il ne faut pas négliger la santé de tous les intervenants. On voit les éclosions à gauche et à droite dans le milieu sportif. Ça fait des ravages. On ne veut pas exposer personne. » - Dany Marchand, président des Foreurs de Val-d'Or

L'Armada de Blainville-Boisbriand devait rendre visite aux Huskies le 28 décembre. Même chose pour les Olympiques de Gatineau qui devaient affronter les Foreurs. Les deux matchs de la guerre de la 117 entre le vert et or et la meure prévus les 30 et 31 décembre sont aussi reportés.

La LHJMQ actualisera son protocole sanitaire. Les joueurs et entraîneurs devront se soumettre à un test de dépistage lorsqu'ils reviendront dans l'entourage de l'équipe, le 3 janvier.