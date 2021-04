La saison régulière des Foreurs se termine ce soir

Les Foreurs de Val-d'Or chercheront à terminer la raison régulière sur une bonne note ce soir, à Rouyn-Noranda.

Ils affrontent les Voltigeurs de Drummondville qui ont joué la veille, contre les Huskies. Le vert et or tentera d'exploiter cet aspect dans l'espoir de triompher pour une 8e rencontre de suite.

« On va générer nos chances de marquer tous les soirs. Je veux qu'on se concentre à bien jouer défensivement et de limiter l'adversaire. Les gars ont compris que dans les moments où tu n'as pas d'espace, si tu acceptes de placer la rondelle, au moins, tu te retrouves à 200 pieds de ton filet et en zone offensive. Plus que tu acceptes de placer des rondelles et limiter des revirements, l'adversaire finit par te donner plus d'espace, ce qui te permet de rentrer en contrôle. »

- Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs