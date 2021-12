La Santé publique demande d'éviter les déplacements non essentiels

Le Centre intégré de santé et de services sociaux régional demande à la population régionale d'éviter les déplacements jugés non essentiels.

C'est que le coronavirus continue de gagner rapidement du terrain en Abitibi-Témiscamingue. 34 nouveaux cas sont recensés régionalement, dont 15 à Rouyn-Noranda et 14 dans la Vallée-de-l'Or.

La situation évolue tellement rapidement que la Santé publique demande aux gens qui ont testés positifs d'eux-mêmes effectuer le traçage et d'aviser les personnes avec qui ils ont été en contact. On dénombre trois hospitalisations et un citoyen repose aux soins intensifs.