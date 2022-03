La Sarre et Ville-Marie étalent leurs priorités

Plus de 100 jours après leur élection, les conseils municipaux de Ville-Marie et La Sarre ont établi leurs priorités.

À La Sarre, le maire Yves Dubé ainsi que ses collègues élus veulent entre autres simplifier la structure administrative. 80% du travail est déjà effectué.

« On a des projets sur la table. On a des projets d'incitatifs au développement domiciliaire. On a notre parc industriel. On travaille sur un dossier de logements sociaux depuis près de 13 ans. Pour les quatre prochaines années, on veut que la Ville soit plus dynamique. Nos citoyens veulent qu'elle soit encore plus vivante. »

- Yves Dubé, maire de La Sarre