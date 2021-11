La Sarre, hôtesse de la finale régionale des Jeux du Québec

Après un an d'absence, les Jeux du Québec sont de retour en Abitibi-Témiscamingue.

Du 28 au 30 janvier se tiendra à La Sarre la 38e finale régionale centralisée. Au total, 1 100 athlètes de partout en région sont attendus.

Il y a au menu 12 sports, dont du tennis de table, du patinage et de la natation artistiques, du badminton et de l'haltérophilie. Deux autres sont en démonstration, soit l'ultimate frisbee et du mini-soccer.

Tenir l'événement demeure un défi, partage Ronald Durham, président de cette 38e édition. L'un des enjeux est le manque de plateaux sportifs à La Sarre. Ainsi, des compétitions seront présentées dans des municipalités avoisinantes.

« Parmi les défis, certaines disciplines n'ont pas été actives beaucoup dernièrement. On aussi le défi de la logistique. Il y a certaines installations qu'on ne peut pas utiliser en Abitibi-Ouest, dont la gymnastique. Le ski alpin se tiendra à Rouyn-Noranda. Un autre défi, ce sont les mesures concernant le COVID-19. » - Ronald Durham, président des 38e Jeux du Québec

Évidemment, un protocole sanitaire est en place pour éviter que l'événement déclenche une transmission communautaire.