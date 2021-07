La Sarre obtient une unité pour trouble grave du comportement

La Ville de La Sarre se voit décerner l'une des trois nouvelles unités pour les personnes ayant un trouble grave du comportement (URCI) qui verront le jour au Québec. La Sarre servira donc de modèle au reste du Québec.

Pour que ce soit possible, 2 M$ serviront à transformer la ressource à assistance continue (RAC) de La Sarre en une unité de réadaptation comportementale intensive.

Ça touche les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle ou physique et qui manifestent un trouble du comportement.

« On a été en mesure de se démarquer. Un des trois projets-pilotes à travers le Québec, ce n'est pas tombé du ciel. C'est parce qu'il y avait déjà du travail qui se faisait dans la région. Souvent, on dirait qu'on est en arrière de la parade. Dans ce cas-ci, on est en avant de la parade. »

- Pierre Dufour, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue

« C'est un projet de démonstration qui va permettre de maintenir notre objectif de réinsertion dans la communauté. Le financement qui est annoncé aujourd'hui va nous permettre de bonifier et de dédier une équipe professionnelle pour agir directement et intensément. Le financement va permettre aussi d'apporter des améliorations à l'environnement physique et d'acquérir certains équipements. »

- Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue