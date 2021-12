La Sarre relance son projet de mini-maisons

La Ville de La Sarre va relancer après les Fêtes son projet de mini-maisons.

En 2018, le projet a été mis sur pause en raison d'une modification des droits compensatoires pour le développement en milieux humides par le gouvernement du Québec. Le développement d'un nouveau quartier est tombé à l'eau lorsque les droits ont chuté de 104 000$ à 60 000$.

Dernièrement, Québec a apporté une modification à sa loi, rectifiant au passage les compensations financières en milieux humides. Ainsi, le projet est de nouveau viable pour la Ville et de potentiels acheteurs.

L'engouement est toujours présent, assure le maire de La Sarre, Yves Dubé.

« C'est un beau concept et il y a un marché pour ça, j'en suis convaincu encore. Je tiens à préciser que la Ville de La Sarre tient à ses milieux humides. On est pour l'environnement. La Sarre, presque 44% du territoire est en milieux humides, mais il faut créer de la richesse. Il faut prendre au sérieux le développement économique pour être attractif. Les plans et devis avaient été faits. On va actualiser le dossier. »

- Yves Dubé, maire de La Sarre