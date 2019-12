La Sépaq ajoute un nouveau bloc sanitaire au Domaine

À l'approche des Fêtes, les automobilistes de la région seront heureux d'apprendre qu'ils pourront s'arrêter à l'aire de service Le Domaine, dans la réserve faunique La Vérendrye. Plusieurs groupes et citoyens craignaient que la sécurité des voyageurs soit affectée lorsque le restaurant du Domaine a fermé définitivement.

Cependant, la Sépaq a travaillé fort afin d'assurer la sécurité des automobilistes en ajoutant un bloc sanitaire sur le site.

La société d'État pense également bonifier prochainement l'offre alimentaire dans la station-service existante.

« Nous avons eu plusieurs bons commentaires sur le bloc sanitaire qui a été installé. Je vous dirais que ce sont des installations d'une qualité supérieure à ce qui était offert précédemment. Aussi, les discussions se poursuivent avec l'exploitant de la concession. Quand on parle de produits de base, on parle de prendre un café, d'acheter de l'eau, des noix et des croustilles. Ce genre de choses là. »

-Simon Boivin, responsable aux communications à la Sépaq