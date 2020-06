La Sépaq demande la collaboration de tous

Avec la récente réouverture du Parc d'Opémican au Témiscamingue, la Sépaq assure faire confiance à la population régionale. C'est qu'en raison du vaste territoire, elle ne peut pas surveiller étroitement tous les visiteurs qui s'engagent dans les sentiers.

Embaucher des patrouilleurs pour suivre la clientèle durant leur escapade afin de s'assurer qu'elle se conforme aux mesures devient irréaliste. Cette responsabilité revient aux utilisateurs.

« Ce serait utopique de penser qu'on va pouvoir surveiller chacun des visiteurs. On met en place beaucoup d'éléments de sensibilisation et d'information. Sur le site, il y a énormément de rappels pour dire aux gens de garder leur distance et de s'éloigner et de prendre quelques pas dans la forêt lorsque vous croisez quelqu'un dans un sentier. On demande la collaboration des gens. »

--Ambroise Lycke, directeur national des parcs d'Aiguebelle et d'Opémican