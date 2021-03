La séquence de victoires s'arrête à 11

C'est la fin d'une longue séquence de victoires pour les Foreurs de Val-d'Or. Ayant remporté ses 10 dernières sorties, la troupe de Daniel Renaud s'est présentée confiante devant l'Océanic de Rimouski, mais s'incline finalement 2-1.

Les Foreurs ont dominé la première période lors de laquelle ils ont pris les devants, gracieuseté de Samuel Poulin (7e). Le reste du match appartient cependant à Rimouski.

« On a onze lancers dans les dix premières minutes. Mathématiquement parlant, on en a 18 dans les 50 dernières. On est sorti fort. Nos émotions ont pris le dessus lorsqu'on n'a pas marqué. C'est ça, la leçon à retenir. Tu ne peux te laisser emporter parce que tu manques des occasions lorsque tu crées de bonnes choses. » - Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs

Le passage du vert et or dans l'environnement protégé de Rimouski prendra fin en affrontant les Voltigeurs de Drummondville samedi et l'Armada de Blainville-Boisbriand dimanche.