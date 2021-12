La situation pandémique évolue pour le mieux régionalement

Seulement trois cas de COVID-19 supplémentaires ont été recensés en Abitibi-Témiscamingue dans la journée de mardi.

La MRC d'Abitibi-Ouest est touchée, de même que le Témiscamingue et Rouyn-Noranda.

Au Témiscamingue, là où une éclosion importante s'est déclarée il y a plus deux semaines, il n'y a plus que 30 cas actifs.

C'est donc dire que la situation épidémiologique s'améliore dans la région, tout juste avant le temps des fêtes.

« Il est trop tôt pour dire que la partie est gagnée. Oui, on reprend le contrôle graduellement au niveau de la transmission au Témiscamingue, mais également pour toute la région. Ça, c'est par l'application des mesures. Il n'y a pas d'autre recette. On sait que les fêtes s'en viennent. On va vouloir se rassembler, mais j'invite toute la population à la grande vigilance. L'historique de la dernière année démontre qu'on aura probablement plus de transmission dans le temps des fêtes. »

- Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue