La situation pandémique régionale demeure critique

Bien qu'elle demeure stable, la Santé publique régionale juge toujours critique la situation actuelle relativement à la crise sanitaire.

27 hospitalisations sont dénombrées en Abitibi-Témiscamingue et entre 100 et 125 travailleurs dans le domaine de la santé sont absents quotidiennement en lien avec le coronavirus.

« Pour le pic des hospitalisations, ça va venir plus lentement. On ne sait pas exactement quand. On sait que cette semaine, avec les 27, c'est beaucoup plus élevé qu'on a déjà connu il y a quelques semaines. On espère pouvoir arriver ou déjà être au pic en région, mais on ne le sait pas. C'est au cours des prochains jours qu'on le saura. On s'attend à arriver au pic des hospitalisations au tour de cette période. »

- Dre Omobola Sobanjo, directrice de la santé publique par intérim