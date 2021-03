La SOPFEU regroupe ses bases de Maniwaki et Val-d'Or

Les bases de Maniwaki et de Mont-Tremblant sont là pour rester, assure la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Des informations ont circulé récemment comme quoi une réorganisation administrative en cours mènerait à la fermeture de ses bases. La SOPFEU est catégorique, il n'y aura ni fermeture de base ni aucune mise à pied.

Cependant, l'organisation annonce que les bases de Maniwaki et de Val-d'Or s'associeront sous une même direction pour s'occuper de tout l'ouest de la province. Maniwaki et Val-d'Or deviendront donc l'une des trois directions régionales au Québec.

Ils seront appeler à organiser les activités de prévention, de détection et de suppression sur le territoire québécois, à appuyer le développement de la relève et à coopérer dans le but de développer de nouveaux créneaux d'affaires en matière d'atténuation des risques et de sécurité civile.