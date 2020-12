La vaccination débutera le 26 décembre à Rouyn-Noranda

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'entamera le 26 décembre à Rouyn-Noranda, si tout va comme prévu. C'est ce qu'indique la Santé publique régionale dans une lettre adressée à ses employés, dont nous avons obtenu copie.

975 doses sont disponibles, mais puisque le vaccin nécessite deux doses, seulement 487 personnes pourront être vaccinées. Les premières piqures seront d'abord administrées aux résidents du CHSLD Pie-XII de Rouyn-Noranda.

Par la suite, le 28 et 29 décembre, les employés en contact direct avec les résidents de cet établissement seront vaccinés. Ça touche notamment les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et infirmières auxiliaires, les préposés à l'entretien ménager, qu'ils proviennent ou non d'agences de main-d'oeuvre indépendante.

Une fois tout ce monde vacciné, ce sera au tour du personnel prioritaire de l'Hôpital de Rouyn-Noranda de l'être, le 30 décembre. Tout devra se faire depuis le CHSLD Pie-XII puisque le vaccin ne peut être transporté.