La vaccination des 12-17 ans débutera en juin

La campagne de vaccination va bon train en Abitibi-Témiscamingue.

Déjà, les 40 ans et plus peuvent se faire vacciner et dès demain, des plages horaires seront ouvertes pour les 35 ans et plus. À compter de lundi, les 30 ans et plus pourront à leur tour prendre un rendez-vous.

Pour ce qui est des étudiants entre 12 et 17 ans, ils pourront, comme ailleurs au Québec, se faire vacciner en Abitibi-Témiscamingue cet été.