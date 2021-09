La vaccination obligatoire causera des ruptures de service

En octobre, des ruptures de service en santé sont à prévoir en Abitibi-Témiscamingue, prévient le Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT).

Des travailleurs et travailleuses vont quitter leur emploi par refus de se faire vacciner, comme l'obligera dans ce domaine le gouvernement de Québec, dès le 15 octobre.

À ce jour, 95% des membres de la FIQ-SISSAT ont reçu une première dose et 91% d'entre eux ont aussi la seconde.

« On a une forte majorité des membres qui n’est pas vaccinée et qui préfère être suspendue sans solde plutôt que d'avoir le vaccin. Ça risque de toucher environ 70 à 80 personnes, mais sur 1 600 membres, ça va avoir un impact direct, si une infirmière peut faire toute la différence à savoir si un service est maintenu ou non. Le secteur qui nous inquiète le plus en ce moment, c'est l'UNICEF à Rouyn-Noranda. C'est le centre d'activité qui risque d'être le plus touché. »

- Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT