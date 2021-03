La vaccination s'étend aux 70 ans et plus régionalement

Les citoyens nés en 1951 ou avant peuvent dès maintenant se faire vacciner en Abitibi-Témiscamingue.

Lundi, la Santé publique disait travailler à préparer le prochain groupe prioritaire et voilà qu'aujourd'hui, elle entame officiellement la campagne de vaccination pour les aînés de 70 ans et plus.

Le moyen le plus rapide et le plus simple pour prendre rendez-vous, c'est via la page web du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région. Il est aussi possible de le faire en composant le 1 877 644-4545.

Présentement dans la région, il y a sept cliniques de vaccination contre le coronavirus.