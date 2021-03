La vitesse est un problème sur l'avenue de l'Église

Une citoyenne de Rouyn-Noranda demande aux élus de réduire la limite de vitesse sur l'avenue de l'Église, à Évain.

Véronique Riendeau juge dangereuse la vitesse des automobiles et des poids lourds sur ce tronçon.

Avec la proximité d'une école et d'une piste cyclable et avec les nombreux citoyens qui se déplacent à pied dans le secteur, elle souhaite voir les conseillers agir le plus rapidement possible avant qu'un événement malheureux ne survienne. Le dossier sera sous analyse.