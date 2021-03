Lancer à 50 000$ : le dossier est clos

Plus d'un an après avoir semé la controverse lors d'un lancer chanceux à un match des Huskies, le dossier entre le participant, Andrew Ouellet, et les assureurs est désormais clos.

Le 16 novembre 2019, son tir devait traverser la ligne des buts pour remporter une modique somme de 50 000$. Sur place, les partisans, en liesse, ont jugé bon l'essai d'Andrew Ouellet, mais le club n'en était pas convaincu.

Depuis, le dossier était sur le bureau de l'assureur des Huskies, mais voilà qu'un règlement a été approuvé. Toutefois, une entente de confidentialité entre les différents partis impliqués nous empêche de divulguer la fin de l'histoire.

Quelques jours suivant le lancer chanceux, le concours a été jugé illégal, n'ayant pas été dûment inscrit à la Régie des alcools, des courses et des jeux.