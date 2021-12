Landrienne mise sur un budget de 1,7 M$ en 2022

Encore cette année, la municipalité de Landrienne, près d'Amos, gèle le compte de taxes de ses citoyens.

La charge fiscale demeure donc à 1,36$ du 100$ d'évaluation. Les taxes foncières du commercial (2,40$) et de l'industriel (2,99$) sont aussi inchangées.

Le budget 2022 de Landrienne est en baisse de 185 000$, comparativement à 2021. Il est chiffré à 1,7 M$.

Le maire Guy Baril a décidé d'être très conservateur dans cet exercice financier qui s'inscrit dans une continuité.

« Ce n'est pas nécessairement dû à la pandémie. On tient compte de notre contexte économique. On a été très rigoureux dans la projection des dépenses. On a aussi été très rigoureux en regardant l'ensemble de nos revenus en place. Pour équilibrer notre budget, on a décidé d'injecter 20 000$ à même les surplus non affectés. »

- Guy Baril, maire de Landrienne