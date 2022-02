Le bilan régional s'alourdit de deux décès

Deux autres décès s'ajoutent au bilan régional de coronavirus. Ça accentue à 45 le nombre de victimes depuis décembre, date du début de la 5e vague en Abitibi-Témiscamingue.

Quant aux hospitalisations et aux nouvelles infections en laboratoire, une stabilité est remarquée par la Santé publique. En moyenne, chaque semaine, une vingtaine d'hospitalisations et une cinquantaine de nouveaux cas sont dénombrés.

Actuellement en Abitibi-Témiscamingue, dans les 24 dernières heures, 19 hospitalisations sont recensées, de même que 58 nouvelles infections en laboratoire. Ces données demeurent toutefois toujours plus élevées que celles avant la frappe de la cinquième vague.

« La situation s'améliore. On est bien content. C'est encore précaire. Il y a encore une transmission soutenue dans la communauté, mais c'est encourageant. C'est pour ça qu'on veut y aller progressivement avec les mesures. Avec les projections qu'on a actuellement, avec le taux de vaccination et avec les gens immunisés par l'infection, on pense que la tendance va continuer. » - Dr Stéphane Trépanier, directeur par intérim de la direction de la Santé publique

Par ailleurs, Santé Canada approuve le vaccin contre la COVID-19 de Novavax. Il pourra être administré aux 18 ans et plus, en deux doses, à 21 jours d'intervalle. Ce vaccin a une efficacité globale de 90 % et de 100 % contre les maladies modérées et graves.