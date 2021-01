Le Bloc veut interdire les déplacements non essentiels à l'étranger

Les députés bloquistes d'Abitibi-Témiscamingue talonnent le gouvernement de Justin Trudeau.

À quelques semaines de la semaine de relâche, l'un des éléments déclencheurs de la première vague de COVID-19 en province au printemps, il est toujours permis de voyager à l'étranger.

La députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, et Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, demandent donc à Ottawa d'interdire tout déplacement aérien non essentiel à l'extérieur du pays.

Le Bloc québécois aimerait également l'imposition d'une quarantaine étroitement surveillée d'une durée de 14 jours à la charge soit du voyageur, de l'employeur ou bien de l'État.

La transmission, avec pouvoir de sanction, à Québec de l'autorité en matière de surveillance des quarantaines, la garantie d'un remboursement pour des vols annulés ainsi que l'application aux transports aériens des mêmes règles qu'aux déplacements terrestres sont aussi des propositions du Bloc québécois.

D'autre part, Sébastien Lemire veut que les Québécois et Québécoises aient accès plus rapidement aux vaccins, alors que la production et la distribution demeurent problématiques.