Le bois d'œuvre et les tactiques commerciales américaines

Sébastien Lemire souhaite voir le gouvernement Trudeau mettre en place des mesures pour que soit protégée l'industrie forestière québécoise, devant les tactiques commerciales américaines.

En voyage à Washington pour discuter notamment du bois d'œuvre avec les parties prenantes américaines, le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue dénonce la volonté de protectionnisme américaine, à l'aube des prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis.

Twitter de Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique - Sébastien Lemire était à Washington pour défendre les intérêts des Québécois et des Témiscabitibiens dans le dossier du bois d'œuvre.

Les droits compensatoires sur les importations de bois d’œuvre canadien risquent fort bien de doubler.

Le souhait des entreprises voisines serait de rehausser la valeur du bois pour qu'une rareté soit créée et qu'ultimement, la valeur de leur portefeuille soit aussi en augmentation.

Vous aurez deviné, les grands perdants dans tout ça seraient nos entreprises québécoises et témiscabitibiennes.

« On pense America first. Il faudrait penser North America first pour être sûr d'être inclus au Québec et au Canada. 80% de la production de bois d'oeuvre du Québec s'en va vers l'exportation presque exclusivement aux États-Unis. Oui, ça a un impact énorme. Dans le cas de Résolu, ça va toucher même près de 30% d'augmentation des droits.»

- Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue