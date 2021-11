Le CFP du Lac-Abitibi dépose à nouveau son projet d'agrandissement

À La Sarre, le Centre de formation professionnelle (CFP) du Lac-Abitibi dépose pour une énième fois son projet d'agrandissement au gouvernement provincial.

C'est notamment dû à la pandémie et au ministère concerné qui tourne au ralenti. Tous les ans, même si le projet fait partie du plan quinquennal, l'organisation se doit de l'actualiser afin de le déposer à nouveau.

L'idée est notamment d'agrandir dans un premier temps le secteur de mécanique d'engins de chantier.

Yves Dubé, qui est le directeur général du CFP et le maire de La Sarre, pense laisser de côté le deuxième étage qu'il avait prévu dans ce projet.

« On doublait la superficie et on tombait avec un projet de près de 57 M$. C'est impossible à réaliser parce que c'est le budget qu'a le ministère en province pour les centres de formation professionnelle. On va revoir [le projet] un peu plus petit, peut-être sans étage, mais avec une superficie d'atelier de travail. C'est vraiment ça la problématique présentement. Nos étudiants n'ont pas l'espace nécessaire pour travailler sécuritairement avec les gros équipements. » - Yves Dubé

Selon les discussions avec le ministère, Yves Dubé est confiant d'enfin se qualifier et recevoir des sommes pour ajout d'espace lors de la prochaine vague de l'appel de projets.

Le CFP aimerait aussi accueillir une formation AEC [Attestation d'études collégiales] en mécatronique et un laboratoire de recherche en génie mécanique et construire une résidence pour loger les étudiants de l'extérieur et la future clientèle autochtone.