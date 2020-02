Le CISSS-AT surveillera votre poids santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région aidera une fois plus les femmes préoccupées par leur poids.

Pour une huitième année, une nutritionniste et un travailleur social vous aideront à améliorer la relation entre votre corps et la nourriture tout en développant votre confiance en soi.

« Ça fonctionne réellement. On voit une stabilisation du poids chez les participantes et de la perte de poids chez d'autres. On travaille sur les habitudes de vies. À chaque cohorte, le programme est évalué systématiquement par les participantes et je peux vous dire que le taux de satisfaction est très élevé. »

-Maxime Baril, travailleur social au programme Choisir de maigrir?