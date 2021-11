Le Collectif Territoire entame un diagnostic écologique du lac Osisko

Le Collectif Territoire travaillera cet hiver sur un diagnostic écologique du lac Osisko de Rouyn-Noranda.

La mission de l'organisme est de mettre en valeur le site d'ici le centenaire de la Ville et de réhabiliter le plan d'eau.

En collaboration avec l'Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), le Collectif Territoire analysera notamment les échantillons du lac qui ont été recueillis cet été. L'organisation tentera également d'améliorer la communication des informations à la population.

« Si on veut avoir des solutions environnementales qui sont vraiment adaptées et qui vont réellement répondre aux différentes problématiques, il faut bien les connaitre. Tu ne veux pas intervenir dans un écosystème sans avoir vraiment bien réfléchi à ton affaire et sans avoir prévu les impacts de ce qu'on va faire. C'est très important de savoir ce qu'on fait. »

- Geneviève Aubry, directrice du Collectif Territoire