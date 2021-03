Le Comité ARET emballé par la baisse des émissions d'arsenic

À Rouyn-Noranda, le Comité arrêt des émissions d'arsenic (ARET) se réjouit de la réduction de 47% des émissions d'arsenic émises par la Fonderie Horne dans l'air ambiant, en 2020.

Cependant, le regroupement de parents déplore la lenteur de la mise en service de la captation des gaz dans le secteur des anodes. C'est en partie grâce à ce projet que les émissions sont en baisses, une mesure identifiée comme efficace... en 2005.

Selon le Comité ARET, la population régionale aurait pu se passer d'inhaler de l'arsenic lors des 15 dernières années.

« On souhaite que le rythme de réduction actuel se poursuive afin que la population et nos enfants puissent respirer sans ingérer autant de contaminants néfastes pour leur santé et leur développement. »

- Mireille Vincelette, porte-parole du Comité ARET

À 69 ng/m3, on est encore loin de la norme de 3 ng/m3. Avec un niveau d'émission moyen de 23 fois la norme provinciale, c'est comme rouler à plus de 600 km/h dans une zone de 30 km/h. »

- Valérie Fournier, porte-parole