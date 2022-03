Le Complexe sportif Allaire enfin livré à Senneterre

Le Complexe sportif Allaire, un projet lancé en 2018, devient réalité à Senneterre. Le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSSOB) inaugure officiellement sa nouvelle infrastructure aquatique.

Charles Laferrière - Complexe sportif Allaire de Senneterre

Construit pour plus de 10 M$, ce bâtiment annexé à l’école secondaire La Concorde va motiver les élèves à la réussite, mais aussi contribuer à la qualité de vie et au bien-être de la communauté.

« C'est une belle réalisation. Pour nous, c'est certain que tout ce qui contribue à faire en sorte de valoriser l'éducation dans notre communauté, on répond présent. C'est un bel exemple aujourd'hui. Pour nous, c'est certain qu'on est à l'écoute et en ouverture pour tout projet pour se développer davantage. »

- Jean-François Pressé, directeur général du CSSOB