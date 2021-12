Le compte de taxes bondit de 6% à Amos

En raison d'un manque à gagner trop important entre les dépenses et les revenus, la Ville d'Amos n'a d'autre choix que d'augmenter considérablement la taxation résidentielle.

Les élus rehaussent de 6% la charge fiscale des contribuables. Pour une résidence unifamiliale dont la valeur moyenne est de 234 000$, ça représente une majoration de 190$ en milieu urbain et 152$ en ruralité.

Le budget 2022 d'Amos est chiffré à 46,1 M$. C'est une augmentation de 2,5 M$ comparativement à 2021.

« C'est un choix difficile. On ne veut jamais monter les taxes. Par contre, on parle d'une perte de 336 000$ pour les assurances et 350 000$ avec Résolu, on a un million de plus sur notre masse salariale et avec l'inflation et les salaires, on se devait d'augmenter les taxes si on ne voulait pas trop réduire les services à la population. »

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos