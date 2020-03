Le consentement sera soulevé à l'école D'Iberville, à la demande des élèves

Une étudiante de secondaire 5 à l'école D'Iberville de Rouyn-Noranda veut que sa direction intervienne auprès des élèves sur un sujet bien précis.

Avant de déposer officiellement sa demande, l'instigatrice a questionné d'autres élèves à savoir s'ils trouvaient important qu'une formation sur le consentement soit donnée à l'intérieur des murs de l'école. À son grand étonnement, plusieurs étudiants ont adhéré à ce projet.

« C'est toujours une bonne nouvelle quand les élèves nous arrivent avec des idées et des besoins clairement exprimés. De former des citoyens et des êtres humains, c'est aussi ça, le mandat d'une école. Oui, la réussite académique est importante, mais il y a également la réussite éducative. Donc, des initiatives qui viennent des élèves, on en veut et on en souhaite. »

-Geneviève Tétreault, coordonnatrice des services complémentaires à l'école D'Iberville