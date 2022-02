Le CPE Arlequin et Colombine s'offre 15 nouvelles places

À Amos, le CPE Arlequin et Colombine agrandira l'une de ses installations, celle sur la rue du Carrefour.

À terme, 15 places supplémentaires seront offertes, dont cinq pour des poupons. Dernièrement, l'organisation a obtenu l'autorisation du gouvernement Legault.

Le défi risque d'être la main-d'oeuvre. Ces nouvelles places vont nécessiter l'embauche de trois éducatrices qualifiées. Ce sont des emplois permanents.

« On participe au projet Alternance travail-études. On a deux personnes qui sont sur le programme. On a l'intention de poursuivre et tenter d'en qualifier d'autres, mais c'est toujours difficile. Est-ce qu'ils vont rester? C'est un défi quotidien. On croit que l'amélioration des conditions de travail peut amener des jeunes à s'inscrire sur les bancs d'école. »

- Isabelle Girard, directrice générale du CPE Arlequin et Colombine