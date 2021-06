Le CREAT lance un portrait régional de l'environnement

Après des mois de travail, le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) lance enfin son portrait de l'environnement régional.

Cet état des lieux, effectué en collaboration avec l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, vient cibler les principaux enjeux quant à l'environnement ainsi que les actions à entreprendre dans les années à venir.

Cette mise à jour arrive à point, alors que les deux dernières études datent de 2007 et 2010.

« On doit s'assurer que les enjeux qui ressortent étaient bien traités par des porteurs régionaux. On a ciblé huit thématiques, dont les changements climatiques, la qualité de l'air et la ressource forestière et minière. »

- Bianca Bédard, directrice adjointe du CREAT