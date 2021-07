Le Dr Vincelette reçoit la médaille de l'Assemblée nationale

Pour la première fois en plus de 10 ans, la Médaille de l'Assemblée nationale est remise à Rouyn-Noranda cette année. Le lauréat n’est nul autre que le docteur montréalais Pierre Vincelette.

Cet honneur vient récompenser la carrière de plus de 40 ans de Dr Vincelette au centre hospitalier de Rouyn-Noranda, en tant que pédiatre. Parmi ses nombreux faits d'armes, il a, en 1981, fondé l'unité de néonatalogie.

Aujourd'hui à la retraite, son amour pour le domaine de la santé l'oblige à prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19 et à suivre de très près le dossier des émissions atmosphériques d'arsenic de la Fonderie Horne dans l'air ambiant de Rouyn-Noranda.

« On se sent honoré. C'est une belle occasion pour moi de partager l'honneur que je reçois avec l'ensemble des gens qui ont travaillé à mettre sur pied ces services. Pour moi, ma principale récompense, c'est de voir la reconnaissance des enfants que j'ai soignés et les familles que j'ai aidées. La médaille, c'est un peu le baume par-dessus tout ça. »

- Dr Pierre Vincelette