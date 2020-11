Le Drakkar blanchi par Zachary Émond

C'est sans Alex Beaucage que les Huskies ont remporté la première de trois manches les opposants au Drakkar de Baie-Comeau.

Malgré le fait d'avoir dans l'alignement cinq joueurs de 16 ans, la meute ne s'est pas laissé imposer à son domicile signant un gain de 1-0. Rouyn-Noranda prolonge donc sa série de matchs avec au minimum un point à neuf.

Les locaux ont marqué en deuxième période, oeuvre de William Rouleau, son 5e de la campagne. Devant les buts, Zachary Émond a stoppé les 34 lancers dirigés vers lui pour signer un premier jeu blanc cette saison.

« On va prendre la victoire parce qu'on sait qu'on n'a réellement pas joué un grand match de hockey. Par expérience, le premier match au retour d'un long voyage, s'est toujours plus compliqué. Nos décisions étaient lentes. Ce que je retiens, c'est qu'on a trouvé une façon de remporter le match. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies

« Jusqu'à maintenant, j'adore ça. [Quand j'ai reçu l'appel], j'étais en train de jouer au curling. J'avais perdu mon porte-feuille. Mon coach m'a dit de régler ça vite, c'est possible que tu montes avec les Huskies. Mario m'a immédiatement téléphoné pour me demander si je voulais y aller. Ça va bien présentement. Je continue à me développer. Je travaille fort sur ce que je dois travailler. »

- Émeric Gaudet, défenseur des Huskies et natif de Rouyn-Noranda