Le fameux 75% n'a pas été atteint en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) n'aura pas réussi à atteindre son objectif de vacciner 75% de la population régionale, peu importe la tranche d'âge, avant la Fête nationale du Québec.

L'organisation était tout près du but, avec une couverture de 69,4%. Pour atteindre la barre du 75%, plus de 2000 personnes supplémentaires se doivent d'être vaccinées.

La clientèle âgée de 18 à 39 ans demeure la plus difficile à convaincre.

« Pour atteindre notre 75%, on est toujours avec la clientèle de 18-39 ans. Elle reste à rejoindre. On tente de beaucoup de façons, notamment via les entreprises. Au niveau promotionnel, on regarde à élargir autrement. » - Katia Châteauvert, responsable de la campagne de vaccination régionale

Lors de la période estivale, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue tentera d'améliorer l'accessibilité. Déjà, des doses ont été administrées de manière mobile et en entreprise pour adapter l'offre et ainsi rejoindre les citoyens pour qui c'est plus difficile en raison de leur horaire.

Par ailleurs, les résidents de la région n'ont pas à s'inquiéter quant à leur deuxième dose. La Santé publique régionale en a suffisamment pour répondre à la demande. L'organisation a reçu plusieurs vaccins Moderna dans les derniers jours et des doses de Pfizer seront livrées ce mois-ci en Abitibi-Témiscamingue.

Quant à l'interchangeabilité des vaccins, seuls les résidents qui ont reçu une première dose du vaccin Pfizer peuvent devancer leur deuxième dose sur le portail Clic Santé afin de recevoir le Moderna comme seconde dose. Cependant, l'inverse n'est pas possible. Ceux et celles qui ont reçu le Moderna en premier ne peuvent recevoir le vaccin Pfizer pour le moment.

Finalement, des plages horaires sans rendez-vous seront disponibles dans les centres de vaccination en région. Dans la majorité des sites, les deux vaccins, Moderna et Pfizer, seront offerts.