Le Fromage au village reçoit la Médaille de l'Assemblée nationale

Une deuxième Médaille de l'Assemblée nationale est remise cette semaine en Abitibi-Témiscamingue.

Après l'infirmière de profession Lise Bilodeau à Senneterre, c'est l'entreprise le Fromage au village, située au Témiscamingue, qui est honorée. La fromagerie a fêté ses 25 ans l'an dernier.

C'est le choix d'Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire.

« Le Fromage au village est extrêmement enraciné sur le territoire du Témiscamingue. Cette entreprise a énormément évolué, quand on pense au départ au fromage en grain et aujourd'hui, on a tout une gamme de fromages. Elle aide aussi à faire rayonner le Témiscamingue à l'échelle internationale. Encore récemment, le Fromage au village était en France pour parler de ses fromages. Il a aussi été en Italie. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue