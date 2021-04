Le Gala Élites soulignera les 100 ans de la Chambre de commerce

Il est dès maintenant possible de déposer des candidatures dans le cadre de l'édition 2021 du Gala Élites.

Malgré la pandémie toujours active, l'événement, chapeauté par la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, se tiendra en ligne et en présentiel pour sa 31e édition en septembre prochain.

Les 100 ans de la Chambre de commerce seront célébrés lors du Gala cette année.

« C’est cent ans de rayonnement que la chambre de commerce célèbre cette année. À travers sa longue histoire, la chambre de commerce a développé une marque forte dans son milieu. Avec cette 100e page qui se tourne, nous aimerions en profiter pour mettre en lumière notre histoire, mais aussi et surtout celle de notre communauté d’affaires et ceux qui vont le construire dans l’avenir. Conjuguons ensemble le passé et l’avenir, écrivons ensemble l’histoire de demain! »

- Lyse Dubois, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi