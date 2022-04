Le manque d'information concernant Onimiki inquiète au Témiscamingue

Plusieurs organismes souhaitent que les promoteurs du projet Onimiki, soit la MRC de Témiscamingue ainsi que les communautés autochtones de Kebaowek et Wolf Lake, consultent la communauté.

Un processus de consultations publiques devait avoir lieu dans les dernières années, mais la pandémie a forcé son report à maintes reprises.

Les organismes indiquent ne pas être au fait des développements du projet de minicentrales hydroélectriques autre que dans les médias.

Pourtant, les promoteurs, sur leur site web, mentionnent «respecter les critères les plus élevés en matière d'environnement et d'acceptabilité sociale.»

« Il faut savoir que la rivière Kipawa est dans le Parc national d'Opémican. Ça en fait une rivière protégée. Dans ce qu'on comprend du projet, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations, on pense qu'il va vraiment modifier et altérer le débit de la rivière. Ça nous inquiète beaucoup. »

L'icône du Parc d'Opémican, la Grande Chute, serait tout autre d'un point de vue touristique si le débit de l'eau était diminué par les minicentrales, croit Louis Riopel.

Pour sa part, l'Organisme du bassin versant du Témiscamingue (OBVT) redoute entre autres l'érosion des berges, la libération de métaux lourds industriels ainsi que la diminution de l'espace occupé par l'habitat du poisson.

Le temps commence à presser pour informer les organismes qui désirent s'impliquer de manière constructive dans le projet puisque l'appel de projets d'Hydro-Québec est en cours et doit se conclure à la fin juillet.

Louis Riopel craint que le projet prenne forme une fois l'appel de projets terminé et qu'il soit désormais extrêmement difficile, voire impossible pour la communauté, d'apporter des ajustements, ce que réfute la MRC de Témiscamingue, expliquant que des paramètres du projet peuvent à tout moment être modifiés.

C'est le Groupe PEK qui accompagne les promoteurs dans tout ce processus qui leur a conseillé d'attendre avant de tenir des consultations afin qu'ils soient véritablement en mesure de répondre aux interrogations des citoyens et organismes environnementaux.

« On reçoit la demande. On veut les entendre, c'est clair. On ne ferait pas un projet qui nuit à des populations. Ils avaient une préoccupation et ils la partagent très publiquement. Je la reçois comme une marque d'intérêt sur le projet. Je vais m'assurer que mes collègues maires et mairesses le reçoivent de la même façon parce que c'est un geste assez bousculant. »

- Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue