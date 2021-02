Le manque de places en garderie, une priorité pour la CCIRN

La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) fait du manque de places dans les services de garde en Abitibi-Témiscamingue sa priorité pour 2021. L'organisation a créé un comité dont l'objectif sera d'étudier toutes les solutions possibles.

Évidemment, ce n'est pas à la Chambre de commerce de construire de nouvelles garderies, mais tout de même, elle a un rôle essentiel à jouer pour venir en aide aux familles, que ce soit par la pression ou l'influence. À court terme, il faut se pencher sur la pénurie de main-d'oeuvre, croit le président de la CCIRN.

« Il y a une pénurie d'éducatrices en garderie. Premièrement, je peux déjà vous dire que ce sera un de nos plans d'action. Il faut former plus d'éducateurs et éducatrices en garderie et il faut surtout valoriser cette profession. On a formé des préposés aux bénéficiaires en toute urgence au Québec dans le cadre de la pandémie. Il y a eu un certain succès. Est-ce que ce serait possible de former rapidement des gens pour devenir éducateur en services de garde? C'est une solution que je vous offre comme ça et qui n'est pas réfléchie encore, mais qu'on va regarder. »

- David Lecours, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda