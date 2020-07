Le masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés

Le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics fermés de la province dès samedi, pour les personnes de 12 ans et plus. Les commerçants auront la responsabilité de faire appliquer la nouvelle directive qui coïncide avec le début des vacances de la construction.

Ceux qui acceptent d'accueillir des clients qui ne portent pas de couvre-visage s'exposent à une amende allant de 400$ et 6000$ dollars. Les individus qui ne respectent pas la directive seront aussi sanctionnés, dès le mois d'août.

C'est une nouvelle qui déplait à certains commerçants en Abitibi-Témiscamingue.

« Les commerçants avec qui j'ai pu parler sont plus ou moins contents de la décision parce qu'il semble que c'est une décision imposée mur à mur pour certaines frasques qui n'ont pas été faites en région. Ils sont conscients que c'est pour protéger la population, offrir un cadre sécuritaire à tout le monde et que l'activité économique peut se poursuivre. »

Les lieux publics fermés incluent les restaurants, mais le premier ministre François Legault précise que les clients pourront évidemment enlever le masque pour manger.

« Une fois qu'on est assis et qu'on est à deux mètres des autres personnes ou qu'on est à une table avec des gens qui sont avec nous, on peut l'enlever. Par contre, quand on se lève pour aller à la toilette ou pour quitter le restaurant, on remet son masque. »

-François Legault, premier ministre du Québec