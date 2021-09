Le meurtrier valdorien Pascal Therrien perd la vie en prison

Un meurtrier bien connu en Abitibi-Témiscamingue est décédé en prison, au début du mois de septembre.

Le Valdorien Pascal Therrien, qui purgeait une peine d'incarcération au premier et deuxième degré pour les meurtres d'Isabelle Lehouiller et de Bruce Béland, a perdu la vie de causes naturelles apparentes.

En 2018, Pascal Therrien a été condamné à la prison à vie, alors que le jury n'avait pas cru sa version des faits.

Il était depuis emprisonné dans l'établissement Archambault, à Sainte-Anne-des-Plaines.

Le coroner et la police ont été avisés de sa mort et le Service correctionnel du Canada (SCC) mènera une enquête sur les circonstances qui ont mené à son décès.